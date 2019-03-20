وأعلن لوف هذا الشهر استبعاد ثلاثي بايرن، مولر والمدافعين ماتس هوملس وجيروم بواتنغ الذين توجوا مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، في إطار خطته للدفع بدماء شابة وإعادة بناء المنتخب، بعد الأداء المخيب والخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال مولر في تصريحات لمجلة "سبورت بيلد"، نشرت الأربعاء: "بالتأكيد كانت مفاجأة سلبية (...) لكن من المهم التطلع قدما، ليس فقط في الرياضة، لكن في الحياة بشكل عام".

ونشرت تصريحات مولر قبل ساعات من استضافة المنتخب الألماني نظيره الصربي في مباراة دولية ودية مساء الأربعاء، تحضيرا لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، بمواجهة مرتقبة ضد هولندا، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مولر قوله، إنه "سيركز في الفترة المقبلة على أدائه مع فريقه بايرن ميونخ"، بطل ألمانيا في المواسم الستة الماضية، والذي عاد إلى صدارة ترتيب البوندسليغا على حساب بوروسيا دورتموند، بعدما كان متخلفا عنه بفارق 9 نقاط في ديسمبر.

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق الأهداف عن دورتموند، وقد حقق الأحد فوزا ساحقا على ضيفه ماينتس 6-صفر في المرحلة السادسة والعشرين.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما رغبته في إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليين مع فريقه هذا الموسم (يلتقي هايدينهايم من الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي للكأس في الثالث من أبريل المقبل)، بعد الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول (تعادل سلبي ذهابا وخسارة 1-3 إيابا في ميونخ).