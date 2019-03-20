ففي ظرف أسبوع واحد "كارثي" مر قطار ريال مدريد بفترة كارثية، بعد إقصائه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وفقدان أمله في التتويج بالدوري المحلي، الذي لم تعد رغبته فيه تتجاوز احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن خطط مسؤولي النادي الملكي تستهدف عددا من اللاعبين، الذين سيعززون صفوف الريال ابتداء من الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت أن المدرب الجديد، زين الدين زيدان، وضع تصوره للموسم المقبل على طاولة إدارة ريال مدريد، حيث يشدد على ضرورة التعاقد مع مدافع، وظهير أيسر، ولاعبين في الوسط، وآخر في الهجوم.

لاعبون على رادار الريال

في الدفاع، وضع الفريق الريالي على قائمة خياراته لاعب أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، إلى جانب مدافعي إنتر ميلانو ونابولي، ميلان سكرينيار وكاليدو كوليبالي.

مركز الظهير الأيسر قد يعزز الموسم المقبل باللاعب الإسباني ماركوس ألونسو، الذي يحمل قميص تشلسي أو لاعب فالنسيا، خوسيه غايا أو لاعب بنفيكا، أليخاندرو غريمالدو.

كما يستهدف مسؤولو الريال التعاقد مع لاعبين في خط الوسط. ولن تتجاوز خيارات المسؤولين الأسماء التالية: لاعب بايرن ميونيخ، ثياغو ألكانترا - لاعب يوفنتوس، ميراليم بجانيك - لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا. ونجم تشلسي إدين هازارد ولاعب بايرن ميونيخ الحالي خاميس رودريغز قد يكونان أيضا على رادار زيدان.

وفي خط الهجوم، لن يبتعد الريال عن مهاجم توتنهام هاري كين أو لاعبي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن يصنع مسؤولو الريال المفاجأة في مركز الهجوم، قائلة "في هذا المركز، تستعد الإدارة لإنفاق الأموال بحرية".