وأعرب المدافع الهولندي المتألق، عن عدم قلقه من قلة أهداف زميله في "الريدز"، وقال في تصريحات صحفية لموقع "ليفربول": "صلاح لاعب من طراز عالمي. لندع الجميع يتحدثون بما يريدون، ولكن حقيقة الأمر أن أي فريق في الدوري الإنجليزي يتمنى أن يضم لاعبا مثل صلاح".

وتابع: "نحن محظوظون بوجوده معنا، وأعتقد أنه يلعب بشكل جيد".

وأضاف: "أثق في عودة صلاح للتهديف من جديد. أي مهاجم يفكر في مثل هذه الأمور بكل تأكيد، ولكننا دائما ما نخبره بأن عليه الاستمرار في العمل، وستأتي الأهداف تباعا. صلاح يمتلك سجلا تهديفيا رائعا بالفعل، ولا داعي للقلق".

ويتعرض صلاح لضغوط كبيرة، خصوصا بعد المباراة التي فاز فيها ناديه على فولهام الأحد بنتيجة 2-1، إذ لم يسجل فيها للمرة السابعة على التوالي.

ويتمتع صلاح بسجل تهديفي مميز رغم التراجع الأخير، حيث سجل هذا الموسم 20 هدفا في 41 مباراة بمختلف المسابقات.



