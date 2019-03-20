وكان بيورنسون، أقوى رجل في العالم، ولاعب كرة السلة السابق، قد حضر في زيارة إلى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، قبل التوجه مساء الاثنين إلى استاد شرطة دبي لتشجيع فريق الأولمبياد الخاص الآيسلندي في منافسات ألعاب القوى.

وفي تعليق له خلال زيارته، عبر بيورنسون عن حبه للإمارات، واستمتاعه بزيارات مواقع الألعاب قائلًا: "القيم والثقافة التي شهدتها هنا رائعة، كما أن الجميع لطفاء".

وبعد لقاء الرياضيين في "أدنيك" واستاد شرطة دبي على مدار يومين متتاليين، قال بيورنسون: لقد أمضيت أوقاتًا مميزة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، ومن الرائع أن أتواجد هنا. لقد حضرت بهدف لقاء الفريق الآيسلندي وتشجيع أبناء بلدي. ولا شك أن الأولمبياد الخاص يمثل حدثًا مميزًا، كما أن هؤلاء الرياضيين يلهمونني حتى أكون شخصًا أفضل".