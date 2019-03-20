وقاد فيرغوسون مانشستر يونايتد بين 1986 وتاريخ اعتزاله في 2013، محققا معه 38 لقبا بينها 13 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واثنان في دوري أبطال أوروبا.

لكن بعد رحيله، فشل المدربون الاسكتلندي ديفيد مويز والهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو بالسير على خطاه، قبل منح المهمة في ديسمبر الماضي بشكل موقت للمهاجم السابق النرويجي أولي غونار سولسكاير الذي انتشل النادي جزئيا من كبوته وقاده إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال إيراهيموفيتش الذي حمل ألوان مانشستر بين 2016 و2018 وتمتع بعلاقة جيدة مع مورينيو، في مقابلة مع صحيفة "ميرور" الإنجليزية "كل ما يحدث يُقارن بحقبة فيرغوسون. يقولون لو كان فيرغوسون هنا لما حصل ذلك، لم يكن فيرغوسون ليقوم بذلك... كل شيء كان فيرغوسون".

وانتقد زلاتان (37 عاما)،لاعب لوس أنجليس غالاكسي الأميركي راهنا، لاعبي "صف 92" الذين وجهوا سهام الانتقاد لمورينيو، ويوجهونها راهنا للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا خصوصا بسبب رحيله عام 2012 عن مان يونايتد عندما كان بعمر التاسعة عشرة ثم عودته من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية في 2016.

وعلق اللاعب السابق لأياكس الهولندي ويوفنتوس وانتر وميلان وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، على الانتقادات التي وجهها لاعبون سابقون مثل بول سكولز وغاري نيفيل بالقول "لم يعودوا هنا. هم على الشاشة ويشتكون طوال الوقت لانهم غير نشيطين في النادي.. إذا أردتم العمل في النادي ابحثوا عن وظيفة فيه".

وضم جيل 92 تشكيلة ذهبية أحرزت الكثير من الألقاب، على غرار سكولز ونيفيل وشقيقه فيل، ديفيد بيكهام، نيكي بات والويلزي راين غيغز.

وتابع الهداف المشاغب عن النقد الذي تعرض له بوغبا "في دائرة فيرغوسون لا يحبون ذلك (رحيله ثم عودته)، لأنهم أمضوا كل حياتهم مع فيرغوسون.. لم يكن بمقدورهم الكلام إذا لم يسمح لهم فيرغوسون بفتح أفواههم. يتحدثون اليوم ولا أعرف ما اذا كان فيرغوسون قد سمح لهم".

وأصر زلاتان على أن بوغبا قادر أن يصبح أفضل لاعب في مركزه وبأن المهاجم الشاب ماركوس راشفورد هو مستقبل مانشستر يونايتد، خصوصا بعدما أصبح يلعب بشكل جماعي مع الفريق.