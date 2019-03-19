ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة على تويتر القرار وجاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام ميدو مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".

يذكر أن أزمة نشبت بسبب قيام ميدو بسب أحد الجماهير عبر تويتر، بعد مطالبة الأخير برحيله عن الفريق، وعاد ميدو للإعلان عن سرقة حسابه على تويتر، قبل أن يتم استرداده.

وعمل ميدو (36 عاما) مستشارا فنيا بالوحدة في ديسمبر الماضي، وبعد خسارة الوحدة بالأسبوع الـ13 تم إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، ليتولى ميدو المسؤولية بشكل مؤقت.

وبعد توالي النتائج الإيجابية مع الفريق، قرر مجلس الوحدة الإبقاء على ميدو مدربا دائما للفريق، حتى وصل إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، ونال ميدو جائزة أفضل مدرب في الأسبوع مرتين بالجولة الـ15، والجولة الـ23.

في المقابل، رد ميدو عبر تويتر قائلا: "شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة تحملت المسؤولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقق بالفريق نتائج وأداء متميز أشاد به الجميع، أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

وأضاف ميدو: "أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلا إخوة لي لآخر يوم في عمري".