واتهم صلاح بتلك الصفات خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فولهام، في الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى اللقاء بفوز "الريدز" بهدفين مقابل واحد، من توقيع ساديو ماني وجيمس ميلنر. فيما يواصل صلاح (26 عاما) صيامه عن التهديف منذ عدة مباريات.

وقال موقع "غول" الرياضي إن مشكلة صلاح مع التهديف يبدو أنها تؤثر على ذهنه، مضيفا "لقد اعتاد على القيام بكل شيء من أجل تحقيق أهدافه، لكنه يعاني الآن".

ونقل المصدر عن المدافع السابق لليفربول والمنتخب الإنجليزي، جيمي كاراغر، قوله "صلاح كان أنانيا وطماعا دون شك".

وتابع "سجله مع ليفربول كان رائعا في الدوري الإنجليزي ، حيث سجل أهدافا وخلق أخرى.. لكنه يجب أن يرفع رأسه في بعض الأحيان ويشاهد ما يدور حوله".

يشار إلى أن مهاجم المنتخب المصري فشل في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي، كما أنه قدم أداء لم يكن الأفضل في مواجهة فولهام.