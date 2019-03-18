ونشر الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة لطاقمي المنتخب المصري الأول والاحتياطي.

وقال الاتحاد المصري إن القميص سيرتديه "الفراعنة" حتى عام 2022، وحمل الألوان المصرية المعروفة، وهي القميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما جاء الزي الاحتياطي بالقميص الأبيض والسروال الأسود.

وكان الاتحاد قد أعلن عن الشراكة مع "بوما" مجددا في بيان رسمي، وقال إنها تأتي "في إطار سياسة الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة المنتخبات الوطنية بما يليق".

ولاقى القميص الجديد الذي حمل تصميما "جريئا" بخطوط عشوائية مموجة، انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب غرابته، مقارنة بالقميص السابق الذي صممته شركة "أديداس" الألمانية.

وعلق أحد المتابعين: "بدون مزاح أين التيشيرت الحقيقي"، فيما قال آخر ساخرا: "هذا القميص حتى نشوش على من يلعب ضدنا. خطة في منتهى الذكاء".

وجاءت معظم التعليقات منتقدة التصميم في أول ساعة بعد نشره، واستخدم مشجعو المنتخب تعبير "بشع" و"مقرف" لوصف القميص الجديد.

وسيرتدي المنتخب المصري القميص القديم من بوما في كأسي أمم أفريقيا 2019 بمصر و2021 بالكاميرون، بالإضافة لتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2022، والمباريات الودية التي ستقام حتى عام 2022.