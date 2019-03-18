واستقطبت المباراة عددا كبيرا من الجماهير التي قدمت الدعم والتشجيع لمنتخب بلادهم، إذ شهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة زايد الرياضية تعادلا سلبيا بين الفريقين.

أما الشوط الثاني فكان مغايرا وشهد 3 أهداف لمنتخب الإرادة، جاء أولها عند الدقيقة 48 من توقيع اللاعب عبد الله بيراك، الذي تألق وهز الشباك الكورية للمرة الثانية عند الدقيقة 54، وجاء الهدف الثالث الذي سجله اللاعب الإماراتي خالد المازمي بعد دقيقة واحدة فقط من الهدف الثاني، ليعزز نصر منتخب الإرادة ويوسع الفارق ويضمن تأهل الأبيض إلى المباراة النهائية.

ومع فوز منتخب الإرادة على كوريا، يصبح في رصيد الإمارات ثلاث انتصارات متتالية في محصلة مباريات كرة القدم، وذلك بعد فوزهم على جامايكا بنتيجة 4-1، وجنوب أفريقيا برباعية نظيفة في المرحلة الأولى.

ومن جهة أخرى تمكن المنتخب العماني من انتزاع فوز مهم على نظيره الدنماركي ليصل إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الأربعاء بمدينة زايد الرياضية.

يذكر أن كرة القدم ظهرت لأول مرة في دورة الألعاب العالمية عام 1986، وأضحت واحدة من أكبر الألعاب الرياضية في الأولمبياد الخاص، إذ أنها تمثل المعنى الحقيقي للتضامن والتكاتف من خلال مشاركة أصحاب الهمم مع أقرانهم الأخرين للعب معا، وتتضمن منافسات كرة القدم فئات: 11 لاعبا، و7 لاعبين، وكرة قدم الصالات.