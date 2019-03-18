وغداة تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس (4-1) في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني، الأحد، انضم ميسي إلى زملائه في المنتخب، الاثنين، بعد غياب استمر نحو 260 يوما.

وغاب نجم الفريق الكاتالوني عن المنتخب منذ الخروج أمام فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، وسيعود لتشكيلة تستعد لخوض مباراتين وديتين ضد فنزويلا في 22 مارس على ملعب "واندا متروبوليتانو" التابع لأتلتيكو مدريد، وضد المغرب في 26 منه في طنجة.

وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة "كوبا أميركا" الأميركية الجنوبية، التي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو و7من يوليو.

وتأمل جماهير منتخب الأرجنتين أن يقدم ميسي مع منتخب بلاده السحر الذي يقدمه مع فريقه الكتالوني، في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفشل ميسي في كل الاختبارات مع منتخب بلاده، سواء كانت كوبا أميركا أو كأس العالم، وساهم في تحقيق لقب وحيد هو ذهبية أولمبياد بكين عام 2008.