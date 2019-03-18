وسجل ميليتاو (21 عاما) هدفا لبورتو في مرمى ماريتيميو من ضربة رأسية قوية، ليثبت للجماهير أنه ليس فقط أحد أبرز المدافعين الصاعدين في أوروبا، بل أنه بإمكانه أن يكون خليفة لسيرجيو راموس، المعروف بضرباته الرأسية الحاسمة.

وكان ريال مدريد تعاقد مع البرازيلي ميليتاو، بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي التي بلغت 50 مليون يورو، ليصبح أول تعاقدات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للموسم المقبل.

وسجل ميليتاو 6 من أهدافه الـ7 في مسيرته الكروية عن طريق الرأس، مما يشير إلى موهبة كبيرة يمتلكها اللاعب في الكرات الهوائية، التي قد تجعله يكون "ثنائيا قاتلا" مع راموس الموسم المقبل في الركلات الركنية.

ويمتلك ميليتاو طولا فارعا، حيث يبلغ طوله 187 سم، كما يتمتع بنزعة هجومية "برازيلية"، رغم لعبه في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن.

لكن يبقى من غير المعروف ما إذا سيلعب ميليتاو أساسيا الموسم المقبل، بجوار سيرجيو راموس أو رافاييل فاران، أم أنه سيبقى على مقعد البدلاء حتى تتاح له الفرصة.