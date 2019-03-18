وجاءت الهزيمة في دور الثمانية لكأس الاتحاد الانجليزي أمام ولفرهامبتون واندرارز بنتيجة 2-1 يوم السبت بعد الخسارة 2-صفر أمام أرسنال في الدوري الاسبوع الماضي.

ورغم تبقي 8 مباريات على نهاية الموسم، فإن يونايتد صاحب المركز الخامس يتقدم بنقطة واحدة على تشيلسي ويتراجع بفارق نقطتين عن أرسنال وثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير في السباق نحو المراكز المؤهلة لدوري أبطال اوروبا.

وقال ماتيتش للصحفيين "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا لنصل لأول أربعة في الترتيب. لا يمكن أن ندع الامور تمر بهذا الشكل، هناك الكثير الذي يجب أن نلعب من أجله. لدينا ثماني مباريات متبقية في الدوري الانجليزي الممتاز ونحن نقاتل من أجل أول أربعة مراكز".

"لدينا دوري أبطال أوروبا أيضاً. سنرى ما يمكننا فعله وما نملكه من إمكانات ومهارات".

وعلى الرغم من الإخفاقات الاخيرة، فان ماتيتش يرى أنه يجب أن يتم تعيين النرويجي سولسكاير كمدرب دائم بعد أن قاد يونايتد للفوز في 14 مباراة من بين 19 منذ توليه المهمة خلفاً لجوزيه مورينيو المقال في ديسمبر الماضي.