وحقق إمبيد بذلك رقماً مزدوجاً للمرة 52 كما سجل 30 نقطة على الأقل للمرة 25. وأحرز 18 نقطة في الربع الأخير فقط.

وأضاف جيمي باتلر 27 نقطة وجيه.جيه ريديك 19 لصالح سيكسرز الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي وضمن رسمياً التأهل للأدوار الإقصائية.

وكان يانيس أنتيتوكومبو رائعا مع باكس وسجل 52 نقطة، وهو أعلى عدد من النقاط في مسيرته بمباراة واحدة، إضافة لاستحواذه على 16كرة مرتدة كما مرر سبع كرات حاسمة. وسجل كريس ميدلتون 19 نقطة.

ولعب باكس بدون صانع اللعب مالكولم بروجدون الذي سيغيب لستة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في قدمه اليمنى.