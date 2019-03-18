ومنح ميسي فريقه بداية مثالية بعد أن هز الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 18، وزاد اللاعب الأرجنتيني من سهولة مهمة برشلونة بهدف آخر في نهاية الشوط الأول بعد تمريرة بكعب القدم من لويس سواريز الذي شق طريقه وسط دفاع بيتيس.

وأضاع سواريز مهاجم أوروغواي العديد من الفرص الخطيرة للتسجيل لكنه نال مكافأته في نهاية المطاف على أدائه الحيوي بعدما سجل في الدقيقة 63 عقب انطلاقة رائعة وسط أربعة من مدافعي بيتيس.

وقلص لورين مورون الفارق لبيتيس في الدقيقة 82، لكن ميسي رد بتسديدة مذهلة من اللمسة الأولى دخلت المرمى من فوق الحارس ليكمل ثلاثيته، ورد أكثر من 55 ألف من جماهير بيتيس بالهتاف باسم ميسي والانحناء له.

و بدا اللاعب الأرجنتيني مندهشا من التحية التي نالها من جماهير بيتيس.

وأبلغ ميسي الصحفيين بعد المباراة: "لا أستطيع أن أتذكر شيئا كهذا من قبل وأنا ممتن للغاية لرد فعل الجماهير. أنا ممتن للغاية لهم وسعيد بالفوز الذي كان في غاية الأهمية".

وأضاف: "كنا نلعب ضد فريق يتعامل مع الكرة بصورة جيدة جدا لكن المدرب قرأ المباراة بشكل مثالي من الناحية الخططية"، وفقا لوكالة "رويترز.

وقال ميسي إن فريقه كان حريصا بشكل إضافي على الفوز على بيتيس بعد هزيمة أتليتيكو مدريد في بيلباو مضيفا أن سباق اللقب لم ينته بعد.

وتابع: "كانت فرصة جيدة جدا لزيادة الفارق في الصدارة، عرفنا نتيجة أتليتيكو ولم يكن بوسعنا التفريط في الفرصة."

وأضاف: "اللقب بين أيدينا لكن شيئا لم يتحدد بعد. أشياء أسوأ حدثت من قبل. لدينا أفضلية رائعة لكن لا تزال هناك العديد من النقاط متاحة. علينا مواصلة اللعب وعدم التفريط.

ويملك ميسي، الذي سجل هدفين في فوز برشلونة 5-1 على أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، الآن 29 هدفا في 26 مباراة بالدوري و39 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم.

واحتاج سواريز، الذي كان يتألم بوضوح، إلى علاج خارج خطوط الملعب وأكد برشلونة لاحقا إصابته بالتواء في الكاحل وسيخضع لمزيد من الفحوص لمعرفة مدة غيابه.