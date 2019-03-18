استخدمت أندريسكو قدراتها الإبداعية وتسديداتها القوية لتهزم اللاعبة الألمانية رغم معاناتها من آلام في الكتف الأيمن في يوم حار ومشمس في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وأطاحت اللاعبة الكندية البالغ عمرها 18 عاما بمضربها وسقطت على ظهرها عندما سددت كيربر ضربة خلفية في الشبكة لتمنح أندريسكو المشاركة ببطاقة دعوة أكبر انتصار في مسيرتها القصيرة.

وقالت في مقابلة بالملعب "كانت واحدة من أصعب المباريات التي خضتها في حياتي".

وترغب أندريسكو في السير على خطى المصنفة الأولى عالميا اليابانية نعومي أوساكا التي فازت باللقب العام الماضي قبل أن تحرز لقبي أميركا المفتوحة وأستراليا المفتوحة.

وأضافت اللاعبة الكندية "الخطوة القادمة هي إحدى البطولات الأربع الكبرى. لنرى إلى أين سيأخذني هذا الانتصار".

وبهذا الفوز من المتوقع أن تتقدم أندريسكو، التي احتلت المركز 152 في التصنيف العالمي مع نهاية الموسم الماضي، إلى أول 30 مركزا على العالم.