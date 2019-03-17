وخاض فريق "السيدة العجوز" المباراة في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تمت إراحته بعد الأداء "المذهل" الذي قدمه الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وفشل يوفنتوس في هز شباك مضيفه المتواضع الذي سجل هدفيه في الشوط الثاني عن طريق البديلين ستيفانو ستورارو (72) والمقدوني غوران بانديف (81).

وكان يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الدوريات الخمس الكبرى، ولكن سجله "المثالي" لم يستمر الأحد بالهزيمة أمام جنوى.

وتوقف رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة، بفارق كبير عن نابولي الثاني (57) الذي يخوض لاحقا مباراته في هذه المرحلة ضد ضيفه أودينيزي، بينما رفع جنوى رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان يوفنتوس قد انتصر على أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-0، سجلها رونالدو، ليعبر بفريقه لربع نهائي البطولة.