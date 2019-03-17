وواجه غولدن ستيت صعوبات في الربع الأول خلال مبارياته الأخيرة، لكن في آخر أربع مباريات بدأ وريورز في تحويل الأمور لصالحه مبكرا.

واستمر ذلك في مباراة السبت وسجل 40 نقطة في الربع الأول، وهو أكبر عدد من النقاط يسجله غولدن ستيت في أي ربع منذ السادس من فبراير، وفقا لوكالة "رويترز".

وتأخر أوكلاهوما سيتي 40-27 بعد الربع الأول ولم يقلص الفارق لأقل من سبع نقاط في بقية المباراة.

وسجل وريورز سبع رميات ثلاثية في الربع الأول بينها اثنتان لكل من كوري وطومسون ودريموند غرين.

والفوز هو الثاني على التوالي لوريورز في بداية رحلة من أربع مباريات خارج ملعبه. وخسر أوكلاهوما سيتي مباراته الثانية على التوالي.

وغاب كيفن دورانت نجم وريورز للمباراة الثانية على التوالي بسبب مشكلة في الكاحل الأيمن، رغم أن ستيف كير مدرب غولدن ستيت قال إن من المرجح عودته في مباراة الاثنين ضد سان أنطونيو سبيرز.