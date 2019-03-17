واستفاد ولفرهامبتون من هدفي راؤول خيمنيز ودييغو غوتا لينتزع بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي وينهي آمال مانشستر يونايتد ومدربه المؤقت أولي غونار سولسكاير في الفوز بلقب محلي هذا الموسم.

وسجل خيمنيز الهدف الأول لفريق "الذئاب" بتسديدة منخفضة من داخل المنطقة في الدقيقة 70، وأضاف جوتا الهدف الثاني بعد ست دقائق بعدما راوغ لوك شو بشكل رائع وانفرد بمرمى الحارس سيرجيو روميرو.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تلقى ماركوس راشفورد تمريرة من شو وسدد كرة قوية في شباك ولفرهامبتون.

وخسر فريق "الشياطين الحمر" مباراته السابقة ضد أرسنال، وأدى غياب روميلو لوكاكو بسبب الإصابة إلى افتقار الفريق الزائر للوجود الهجومي ضد فريق قوي على ملعبه سعى لإبطال مفعول خط وسط منافسه وشن هجمات مرتدة.

وقال سولسكاير "كان هذا أسوأ أداء لنا منذ قدومي إلى هنا. بدأنا المباراة ببطء شديد. استحواذنا لم يكن جيدا وسريعا بما يكفي، لذا فإن الأمر محبط".

وتابع: "إنها خطوة كبيرة للوراء، خاصة بسبب مستوانا عند الاستحواذ على الكرة والتمرير"، وفقا لوكالة "رويترز".