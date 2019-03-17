وفي المباراة الأخرى تغلب منتخب الإمارات التضامني على منتخب باكستان التضامني بنتيجة 23 - 7 .. وشهد اليوم الثاني للفعاليات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حضوراً جماهيرياً مميزاً من مختلف الجاليات التي دعمت ممثليها في الألعاب العالمية.

وقدم منتخب الإمارات لكرة السلة أفضل ما لديه في اللعبة أمام منافسه مصر الذي لم يتنازل بسهولة، مما زاد من صعوبة تحقيق الفوز في البداية، ولكن سرعان ما نجح منتخب الإمارات بتحقيق الفارق البسيط في النقاط.

وأشادت مدربة منتخب الإمارات لبنى حاجي بدور أعضاء الفريق وأثنت على جهودهن وقالت : " تتمحور كرة السلة على روح التعاون بين الفريق، وقد تدربنا معا وفزنا معا أتقدم بأحر التهاني إلى جميع أعضاء فريقي وعلى جهودهم التي بذلوها."

وأضافت: "سنواجه فريق فرنسا في مباراتنا التالية ونسعى إلى أن يكون أداؤنا أفضل حيث يتحلى أعضاء الفرق بروح معنوية عالية ويسعدنا أن نمثل دولة الإمارات أمام جماهيرنا في أرض الوطن على الساحة الدولية."