وسجل حمدالله السوبر هاتريك في الدقائق 8 من ركلة جزاء و58 و60 و78) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وعزز النصر موقعه في المركز الثاني برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الهلال الذي يستضيف أحد الأحد، فيما بقي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وفي مباراة ثانية، واصل الاتحاد رحلة الابتعاد عن خطر الهبوط بنجاح، وكسب ثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه على مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها التشيلي كارلوس فيلانويفا (31) والمغربي مروان داكوستا (68) وفهد المولد (90+3) على ملعب الحزم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 تقطة وتقدم للمركز الثالث عشر، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 24 نقطة في المركز الثاني عشر.