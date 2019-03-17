وبعد الوصول إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وحصد لقب كأس رابطة الأندية، بدأ سيتي اللقاء بقوة وبدا أنه سيواصل محاولته ليصبح أول فريق يحرز أربعة ألقاب كبيرة في موسم واحد بإنجلترا.

وتأخر مان سيتي بهدف بعد عشرين دقيقة عن طريق ركلة جزاء نفذها مات غرايمز، بعد خطأ من فابيان ديلف ضد كونور روبرتس داخل منطقة الجزاء.

وبعد تسع دقائق أصبحت النتيجة 2-صفر، بعدما سدد بسانت سلينا، لاعب مانشستر سيتي للشباب سابقا، الكرة بشكل رائع.

وعانى متصدر الدوري الممتاز في تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني حتى سجل برناردو سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 68.

وبعد ذلك سجل كريستوفر نوردفلدت حارس سوانزي هدفا بطريق الخطأ في مرماه، بعدما نفذ البديل سيرجيو أغويرو ركلة جزاء ارتدت من القائم في جسد الحارس ودخلت المرمى.

وأهدر أغويرو فرصة سهلة للتسجيل قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لكن الكلمة الأخيرة كانت للمهاجم الأرجنتيني الذي أحرز هدف التأهل بضربة رأس في الدقيقة 88.