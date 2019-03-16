ولعب ليستر بعشرة لاعبين لمدة 86 دقيقة بعدما تلقى ضربة موجعة في الدقيقة الرابعة بطرد مدافعه الدولي هاري ماغواير، لإعاقته المهاجم الآيسلندي يوهان غوموندسون عندما كان منطلقا نحو المرمى، بيد أن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل عبر جيمس موريسون في الدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة، من خارج المنطقة سددها بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس.

ولم تدم فرحة الضيوف سوى 5 دقائق حيث أدرك دوايت ماكنيل التعادل بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة على يسار الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (38).

وانتظر "ثعالب" ليستر حتى الدقيقة الأخيرة لخطف هدف الفوز بضربة رأسية لمدافعه الجامايكي المخضرم ويس مورغان (35 عاما).

ويعد الفوز الثاني تواليا لليستر سيتي في ثلاث مباريات مع رودجرز الذي عين خلفا للفرنسي كلود بويل المقال من منصبه، بعدما استهل مشواره معه وعودته إلى البريميرليغ بالخسارة أمام واتفورد 1-2، وقاده إلى الفوز على فولهام 3-1.

وفي مباراة أخرى، خطف نيوكاسل تعادلا ثمينا من مضيفه بورنموث 2-2 في الوقت القاتل.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الفنزويلي خوسيه سولومون روندون (45+5)، لكن بورنموث رد في الشوط الثاني بثنائية للنرويجي جوشوا كينغ (48 من ركلة جزاء و81)، قبل أن يخطف الأسكتلندي مات ريتشي التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وانفرد بورنموث بالمركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق إيفرتون الذي يستضيف تشلسي الأحد، فيما عزز نيوكاسل موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

وقلب وست هام يونايتد الطاولة على ضيفه هادرسليفد صاحب المركز الأخير وعمق جراحه بالفوز عليه 4-3.

وتأجلت 5 مباريات بسبب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وهي توتنهام مع كريستال بالاس، وواتفورد مع ساوثمبتون، وبرايتون مع كارديف سيتي، وولفرهامبتون مع أرسنال، ومانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.