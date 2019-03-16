وشارك إيسكو لاعب وسط إسبانيا في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ أكتوبر وافتتح التسجيل في الدقيقة 62 بعدما حول تمريرة كريم بنزيمة العرضية في المرمى من مدى قريب.

وأحرز لوكا مودريتش هدفا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في وقت مبكر من الشوط الثاني وحسم غاريث بيل، الذي سدد في العارضة في الشوط الأول، الفوز بتسديدة اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 77.

ويحتل ريال المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة متأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو في وقت لاحق من، السبت، وبـ9 نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي يخرج لمواجهة ريال بيتيس، الأحد.

واستقبلت جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" زيدان، باستقبال حافل قبل انطلاق مباراة سيلتا فيغو، وثارت الجماهير بصوت هائل حين أعلنت شاشة الملعب عن اسم المدرب زيدان، وانتظر خروجه لأرضية الملعب عشرات المصورين.

وعاد "زيزو" بعد 9 أشهر من استقالته، ليقود الفريق اليوم في ولايته الثانية، وهي المباراة رقم 150 له كمدرب مع الملكي.

وتضع الجماهير آمالها على زيدان لاستعادة أمجاد الميرنغي مرة أخرى، بعد هذا الموسم الكارثي، الذي ودع خلاله الفريق المنافسة على كل الألقاب.