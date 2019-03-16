وبعد أن كانت ترفض المحاولة وتصرخ وتنهال دموعها بغزارة، فقد واظب والدا أرتشانا على تشجيعها، وحاولا معها مرارا حتى تتغلب على خوفها وتدخل المسبح، لتمتلك الشجاعة أخيرا حتى أصبحت هذه الرياضة مفضلة بالنسبة لها.

وبعد مرور عشر سنوات، شعر والدا أرتشانا بالفخر إلى أقصى حد، وهما يشاهدان ابنتهما تتوج بالميدالية البرونزية في سباق سباحة حرة 50 متر ضمن منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وقال والد أرتشانا، الذي كان يصر على الدوام أن تواظب ابنته الحضور في مدرسة عامة، وأن تمارس اليوغا لمساعدتها على التطور: "عندما ولدت أرتشانا، لم نكن نعلم أن لديها حالة متلازمة داون. فكرت أنها قد تكون متميزة في مجال ما، وبناء على ذلك، فكرت بالسباحة. ولكن عندما كنا نأخذ أرتشانا إلى المسبح، كانت تشعر بالخوف إلى حد بعيد من المياه".

وأضاف: "كانت تصرخ من الخوف. وكان الآخرون يقولون لماذا تسببون لها المشاكل؟ كانت آنذاك بعمر 15 سنة، لكن المدرب منحنا الثقة، لتبدأ بعد ذلك بالتحسن وتمارس السباحة حتى أضحت تشارك في المنافسات على المستوى المحلي".

وكانت أرتشانا قد أحرز ميداليتين برونزيتين لصالح الهند في السباحة الحرة وسباق التتابع المختلط، في الأولمبياد الخاص ألعاب آسيا الباسيفيك، التي أقيمت في أستراليا قبل عامين.

وفي 2015، استلمت أرتشانا "الجائزة الوطنية لتمكين الأشخاص من ذوي التحديات" من حكومة الهند، ضمن فئة "جوائز النماذج الأعلى".