وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الإحصائية، أنه من بين 85 فريقا لعب ميسي ضدها ضمن صفوف برشلونة، فقد نجح في الفوز على 84 منهم، في مناسبة واحدة على الأقل.

وكانت المفاجأة أن الفريق الوحيد الذي نجح في تجنب الهزيمة أمام النجم الأرجنتيني، هو غرامانيت الكتالوني، والذي واجه برشلونة خلال مباراة كأس ملك إسبانيا في 2004-2005.

وتم اختيار ميسي للعب كأساسي في تلك المباراة التي تعرض فيها برشلونة لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-0 ولم يلعب الفريق الفائز ضد النادي الكتالوني منذ ذلك الحين، مما يعني أن ميسي لم يتمكن من الانتقام، وفق ما ذكر موقع "آس" الرياضي.

وعلى جانب آخر، فإن فريق إشبيلية هو الفريق الذي يعاني أكبر عدد من الخسائر على يد ميسي في 28 مناسبة.