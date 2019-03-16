وشهدت التشكيلة مفاجآت عديدة أبرزها عودة الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، إلى حراسة مرمى المرينغي بالإضافة إلى مشاركة الإسباني إيسكو بشكل أساسي بعد غيابه عن دخول التشكيلة الأساسية مع سولاري، مدرب ريال مدريد السابق.

وعوض زيدان غياب البرازيلي كاسيميرو بالاعتماد على إيسكو في مركز خط الوسط، بجانب لوكا مودريتش وتوني كروس.

وانضم ماركو أسينيسيو إلى خط الهجوم بجانب الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل، نظرا لغياب اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور والإسباني لوكاس فاسكيز.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: راموس، فاران، مارسيلو، أودريزولا.

خط الوسط: مودريتش، كروس، إيسكو.

خط الهجوم: أسينسيو، بيل، بنزيمة.

وشهدت قائمة بدلاء المرينغي كلا من: كورتوا وناتشو وماريانو وإبراهيم دياز وفالفيردي وسيبايوس وريغيليون.

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة برصيد 51 نقطة بفارق 12 نقطة عن برشلونة متصدر الليغا برصيد 63 نقطة ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما احتل سيلتا فيغو المركز الـ 18 برصيد 25 نقطة.