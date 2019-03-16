وبعد أيام قليلة من توليه الإدارة الفنية لـ"الميرينغي"، أعلن "زيزو" عن ضم البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي.

ومن المتوقع أن تكون هناك المزيد من الصفقات الناجحة لزيدان العائد بقوة لإنقاذ ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر صحفية أن النادي الملكي قد دخل بالفعل في سباق التعاقد مع عدد من نجوم الدوريات الأوروبية خلال "الميركاتو الصيفي"، وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيفا وزميله في باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي مبابي.

وحاز نيمار على اهتمام رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لفترة من الوقت، قبل أن ينتقل إلى برشلونة ثم إلى سان جيرمان، كما أشارت أخبار إلى قدرة زيدان على استقطاب النجم البرازيلي إلى سانتياغو برنابيو.

وذكر موقع "فوكس سبورت" أن زيدان، لم يكن ليوافق على العودة إلى الريال دون التأكد من قدرته على ضم هداف من العيار الثقيل.

وفي حال فشلت صفقة ضم نيمار، فإن خيار "زيزو" سيكون مواطنه كيليان مبامبي، حيث كان يأمل في ضمه للنادي الملكي في عام 2017، لكن باريس سان جيرمان نجح في الظفر بخدمات النجم الشاب.

كذلك يضع زيدان عينه على المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام، وذلك رغم اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الاعب.

وتضم"قائمة زيدان" الصربي لوكا يوفتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يقدم أداء لافتا مع الفريق الألماني حيث سجل 15 هدفا في "البوندسليغا" خلال 22 مباراة هذا الموسم.

وتمت إعادة زيدان لتولي تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2022، والذي كان قد استقال في نهاية الموسم الماضي بعد أن قاد ريال مدريد للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا وحل محله جولين لوبيتيغي.