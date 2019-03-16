وثبت بطل العالم 5 مرات سيطرته على التجارب الرسمية لسباقات الفئة الأولى، بتحقيقه المركز الأول في أستراليا للمرة الثامنة، وذلك بزمن 1:20,486 دقيقة، متقدما على زميله فالتيري بوتاس بفارق 0,112 ثانية، بينما حل سائق فيراري، الألماني سباسيتيان فيتل، ثالثا بفارق 0,704 ثانية عن هاميلتون، متقدما على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول.

ويحمل هاميلتون الرقم القياسي في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول، وهو حقق ذلك اليوم للمرة 84 في مسيرته، الثامنة في السباق الأسترالي الذي يقام على حلبة "ألبرت بارك" في مدينة ملبورن، حيث فاز البريطاني مرتين في مسيرته (2008 و2015).

وبعد اللفة السريعة التي انتزع من خلالها صدارة الانطلاق، قال هاميلتون "انا أرتجف، لقد كانت المنافسة قريبة".

وكان البريطاني الباحث عن لقبه العالمي السادس ليصبح بفارق لقب واحد فقط عن حامل الرقم القياسي السائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر، قد شكا على إثر التجارب التحضيرية للموسم في برشلونة خلال الفترة الماضية، من أن فريق فيراري يقدم أداء أسرع على الحلبة.

لكن يبدو أن فريق مرسيدس الذي يهيمن بشكل مطلق على المنافسات منذ العام 2014، قد تمكن من تخطي هذا الأمر، مما انعكس تفوقا لهاميلتون في التجارب الرسمية، وأيضا في الجولات الثلاث للتجارب الحرة.

وأوضح هاميلتون "بعد برشلونة، قمنا بخطوات كبيرة على صعيد إعداد السيارة في الأيام القليلة الماضية. يبدو أن الأمر نجح (..) لم أتوقع فعلا أن يكون الفارق بالأداء الى هذا الحد" مع فيراري، علما بأن زميل فيتل الجديد، شارل لوكلير، حل خامسا بفارق ثانية تقريبا عن المتصدر.