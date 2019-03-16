وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، أن النادي الباريس قرر معاقبة مبابي بـ180 ألف يورو على خلفية وصوله متأخرا إلى محاضرة فنية لمدربه الألماني توماس توخل.

ونقلت "آس" الإسبانية عن المصدر، أن النادي الباريسي لم يعلق على النبأ، لكنه خصم المبلغ من راتب اللاعب، بعد إخلاله بالتزام الوجود في نقاش حول الكلاسيكو الفرنسي أمام مارسيليا في 28 أكتوبر الماضي.

ووقع الدولي الفرنسي على وثيقة تفيد بقبوله العقوبة، وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن النقود تودع في هذه الحالة لصالح مؤسسة "بي إس جي".

وكان باريس سان جرمان قد أصدر العقوبة نفسها على أدريان رابيو الذي وصل متأخرا لعدة دقائق عن المران، الأمر الذي عرضه لخصم من راتبه في أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير الماضية بواقع 15 ألف يورو عن كل شهر.