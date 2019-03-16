وسيقود كانافارو منتخب التنين الأحمر في الوقت نفسه، مع وظيفته مدربا لنادي غوانغجو إيفرغراندي، أحد الأندية الكبرى في الصين.

ويخلف كانافارو مواطنه المخضرم مارتشيلو ليبي، الذي أشرف على الصين في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات، ووصلت فيها الصين إلى ربع النهائي.

ولم يتم إيضاح ما إذا كان كانافارو سيتولى منصبه لمدة مؤقتة، أو لفترة طويلة.

وقال الاتحاد الصيني في بيان "اتخذ الاتحاد قراره بعناية بناء على بحث شامل عن خبرته وأسلوبه الفني وتكتيكه وإلمامه باللاعبين الصينين وعوامل أخرى".

ويخوض مواجهته الأولى الخميس المقبل ضد تايلاند في دورة في الصين تضم الأوروغواي وأوزبكستان.

وحمل كانافارو (45 عاما) ألوان نابولي وبارما وإنتر ويوفنتوس وريال مدريد الإسباني والأهلي السعودي كلاعب ودرب غوانغجو على فترتين، النصر الإماراتي وتيانجين كوانجيان الصيني.