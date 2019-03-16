ونقل موقع "سكاي سبورتس" عن كلوب قوله "نريد التركيز على اللاعبين الحاليين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم"، مضيفا "ليفربول لا يحتاج أن يصرف أموالا كبيرة في الصيف".

وتابع "لا أريد الحديث في التفاصيل أكثر، لكنني أعتقد أن فريقنا الحالي لا يحتاج أن نصرف عليه أموالا كبيرة".

وأكد المدرب الألماني أنه يفضل حاليا التركيز على المجموعة التي يمتلكها حتى تبقى متماسكة لأطول فترة ممكنة.

وأشار إلى المشكلة التي كان ليفربول يعاني منها خلال السنوات الماضية، قائلا "كان الفريق يتخلى عن اللاعبين الجيدين بعد نهاية الموسم.. هذا لن يحدث هذه السنة بالتأكيد".

وسيلتقي "الريدز"، يوم الأحد، مضيفه فولهام في الجولة 31 من البريمرليغ.

ويحتل أبناء كلوب حاليا المركز الثاني بـ73 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي.