واجتاز اللاعبان الفائزان بالعديد من الألقاب في البطولات الأربع الكبرى دور الثمانية يوم الجمعة، لكن نادال بذل جهدا أكبر للتغلب على الروسي كارين ختشانوف بنتيجة 7-6 و7-6.

وفي وقت سابق تغلب فيدرر على هوبرت هوركاتش 6-4 و6-4 في أول مواجهة بينهما على الإطلاق.

وكسر فيدرر إرسال منافسه البولندي المصنف 67 عالميا مرة في كل مجموعة وكان هذا كافيا للاعب السويسري لحسم الانتصار خلال نحو ساعة.

وسيضرب فيدرر المصنف الرابع موعدا مع نادال للمرة 39 في مشوارهما يوم السبت. ويتفوق نادال 23-15 على فيدرر في مجموع المواجهات المباشرة لكن اللاعب السويسري فاز في آخر خمس مباريات بينهما.

ولم يلتق الاثنان منذ بطولة شنغهاي 2017 في نفس العام الذي فاز فيه فيدرر على نادال 6-2 و6-3 في طريقه لنيل لقبه الخامس في إنديان ويلز.

وقال فيدرر "قطعت أنا ونادال رحلة طويلة سويا".

وأضاف "حدثت الكثير من الأمور خلال 18 شهرا ولا يمكن القول إن الأداء سيظل كما هو (منذ آخر مواجهة بينهما)".

وفي المواجهة الأخرى في قبل النهائي يلتقي النمساوي دومينيك تيم المصنف السابع مع الكندي ميلوش راونيتش المصنف 13.