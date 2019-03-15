وحظيت المباراة التي استمرت لمدة 30 دقيقة بحضور كثيف من الجماهير والمشجعين، وتفاعل اللاعبان مع الجمهور والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الرياضيين والمعجبين، واستعرضا مهاراتهما في كرة القدم.

كما فاجأ المصارع الأيرلندي المحترف فين بالور، الحضور بظهوره غير المتوقع خلال الفعالية، مما أثار حماسة الرياضيين والمعجبين، وأضفى جوا رائعا على يوم حافل بالفعاليات، برفقة أصحاب الهمم ونجوم عالم الساحرة المستديرة.

وفي حديثه عن تجربته الكروية في الإمارات، وأهمية تفعيل سبل التضامن في مجتمعاتنا، قال دروغبا: "هذه أول مرة أشارك بمباراة في دولة الإمارات منذ اعتزالي لعبة كرة القدم، كان شعورا رائعا أن ألعب مع هؤلاء الأبطال الرياضيين، وبالنسبة لي تمثل هذه المباراة درسا مفيدا في الحياة".

وتابع: "يسعدني أننا نلعب اليوم معا مع أصحاب الهمم وضمن فريقهم، لقد كانت تجربة ملهمة ولا يمكنني نسيانها".

وأضاف: "مهما كنت محترفا وماهرا في اللعب، لن تستطيع تحقيق أي شيء لوحدك. إن الرياضة قوية جدا لدرجة أنها تجمع الناس لتحقيق هدف واحد. إننا جميعا مسؤولون عن دعم مواهب وأحلام أصحاب الهمم، ولابد أن نتعاون لنشر رسالة التضامن والتسامح".

وستشهد الألعاب العالمية مشاركة نخبة من الأبطال، ليظهروا دعمهم للرياضيين في الأولمبياد الخاص، من بينهم نجم كرة القدم الأميركية جمال تشارلز، وجو هادن، من خلال مؤسسته "1 Strong All Great"، حيث سيشارك النجمان في حصة تدريبية لكرة القدم الأميركية يومي 16 و17 مارس، من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا في مدينة زايد الرياضية.

يشار إلى أن منافسات التجارب الرياضية التضامنية تجري في مختلف المواقع الرياضية في دولة الإمارات، وتشهد معظم هذه المنافسات الودية مشاركة واسعة من ضيوف الشرف، وتتيح لكبار الشخصيات والرعاة المشاركين والجمهور فرصة المساهمة في الأجواء الحماسية وتشجيع الرياضيين.