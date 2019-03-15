وانضم لاعب بلجيكا، المتألق مؤخرا بتسجيله ستة أهداف في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات، إلى قائمة طويلة من المصابين بالنادي.

وقال سولشار في مؤتمر صحفي: "يوجد العديد من اللاعبين الغائبين. عانى لوكاكو من آلام بالقدم هذا الأسبوع. نقيم حالته ونأمل أن يتعافى تماما اليوم"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وربما يرحب مانشستر يونايتد، الذي خسر 2-صفر من أرسنال في الدوري الممتاز الأسبوع الماضي لتنتهي سلسلة سولشار المثالية محليا، بعودة أنطوني مارسيال وأندر هيريرا وجيسي لينغارد إلى تشكيلته في المباراة المقبلة بعد التعافي.

وقال المدرب النرويجي "تدرب أنطوني بشكل جيد هذا الأسبوع كما تدرب هيريرا وجيسي وقرار مشاركتهم في المباراة سيتخذ عند التأكد من تعافيهم بشكل تام".

ويغيب المهاجم أليكسيس سانشيز بسبب إصابة بالركبة وخضع للعلاج في برشلونة، وقال سولشار إن أمامه "بعض الأسابيع" لاستعادة لياقته.