وخرج لاعب الوسط مصابا في مباراة إياب دور الستة عشر أمام بايرن ميونيخ الأربعاء والتي فاز بها ليفربول 3-1 ليبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وضم منتخب إنجلترا اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لخوض مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 2020 هذا الشهر.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحافي "سنجازف بشدة إذا دفعنا بهندرسون هذا الأسبوع. ستكون فترة التوقف الدولية فرصة جيدة وطويلة له للتعافي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن كلوب قوله "يعاني من مشكلة طفيفة في الكاحل. لكنه لم يتعاف نهائيا".

ويواجه زميله لاعب الوسط نابي كيتا اختبارا أخيرا قبل الدفع به في مواجهة فولهام صاحب المركز 19 بعد غيابه عن مباراة بايرن ميونخ.

وأضاف كلوب "سنرى إن كان نابي يستطيع التدرب اليوم. نتائج الفحوص مشجعة لكن يجب التأكد منها".

وسيضع الانتصار ليفربول، الذي ينافس على اللقب، في صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة متفوقا بنقطتين على مانشستر سيتي الذي سيلتقي مع سوانزي سيتي السبت المقبل في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.