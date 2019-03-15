وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"جياني إنفانتينو يأمل هذا الأسبوع في الحصول على دعم من أجل استحداث بطولتين جديدتين مربحتين، إحداهما دوري الأمم العالمي بمشاركة منتخبات وطنية، والثانية نسخة معدلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريق على أن تنطلق نسخة "استكشافية" من البطولتين في 2021.

واضطر رئيس الفيفا للتخلي عن خطته بشأن دوري الأمم العالمي حتى قبل اجتماع الفيفا الجمعة، بسبب عدم وجود إجماع على البطولة وتكدس جدول الارتباطات الدولية.

بيد أن إنفانتينو يرغب في المضي قدما في خططه لإطلاق "نسخة تجريبية" من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا، في ظل توقعات أن يسمح مجلس الفيفا بتمرير الفكرة قبل اجتماع الجمعية العمومية المقرر في يونيو المقبل والذي سيطلب منه التصديق على الخطة.

لكن رابطة الأندية الأوروبية برئاسة أندريا أنييلي، وهو أيضا رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أرسلت خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإنفانتينو موقعا من 15 عضوا في مجلس الإدارة، ومنهم مسؤولون في مانشستر يونايتد وبرشلونة وأياكس أمستردام يتضمن معارضة صريحة لهذه المقترحات.

وورد في الخطاب، الذي نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مقتطفات منه، أن الرابطة "تعارض بشدة أي مقترحات تتعلق بتحديث كأس العالم للأندية في هذا التوقيت، وتؤكد أن أندية الرابطة لن تشارك في هذه البطولة.

وتضم الرابطة 232 ناديا أوروبيا بما في ذلك جميع الفرق الكبيرة التي من المتوقع أن تشارك في كأس العالم للأندية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرابطة إنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن بطولات جديدة محتملة، إلا في إطار اتفاق عام على شكل خريطة الالتزامات الدولية في فترة ما بعد عام 2024.