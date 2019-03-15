ووضعت قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا التي استضافتها مدينة نيون السويسرية مانشستر يونايتد في مواجهة برشلونة في أقوى مباريات المرحلة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد على "تويتر" صورة تظهر نجوم الفريق، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عام 2008 في دور الأربعة، حين فاز يونايتد إيابا بهدف بول سكولز بعد أن تعادلا سلبا في الذهاب، وتوج لاحقا بلقب أبطال أوروبا على حساب تشلسي.

وهنالك ذكريات كثيرة تجمع مانشستر يونايتد وبرشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وكلها ترتبط بلقب هذه البطولة، وألقاب أوروبية أخرى.

وتوج الفريق الإنجليزي بلقب كأس أوروبا لأبطال الكؤوس في عام 1991 بفوزه على برشلونة ، قبل حصد الشياطين الحمر للقبل الثاني في دوري أبطال أوروبا من أصل 3 ألقاب عام 1999، عندما حقق الفريق الثلاثية التاريخية، وتوج به على حساب بايرن ميونيخ الألماني على أرضية ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وفي عام 2009 و2011 توج برشلونة باللقب الثالث والرابع في تاريخه، والنهائيين فاز بهما على حساب مانشستر يونايتد، عندما فاز في العاصمة الإيطالية روما بثنائية صامويل إيتو وليونيل ميسي، وفي آثينا عاصمة اليونان بثلاثية ميسي وبيدرو وديفيد فيا.

تاريخ المواجهات

لعب برشلونة ومانشستر يونايتد ضد بعضهما 11 مرة، وكانت الأفضلية بالانتصارات لصالح الفريق الكتالوني بنسبة بسيطة، حيث فاز "البارسا" في 4 مباريات مقابل 3 لمان يونايتد، فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل.

وتقام مباراة الذهاب لدور الـ16 بالبطولة الحالية في مانشستر، الأربعاء 10 أبريل (19:00بتوقيت غرينيتش)، وتقام مباراة العودة في برشلونة الثلاثاء 16أبريل (19:00بتوقيت مكة غرينيتش).

ويلتقي الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي المنتصر من لقاء أياكس ويوفنتوس، بينما المنتصر من ليفربول وبورتو يلعب ضد المتأهل من برشلونة ومانشستر يونايتد في نصف النهائي.

أما مواجهات نصف النهائي فإن لقاء الذهاب سوف يكون يومي 30 أبريل والأول من مايو والإياب في 7 و8 مايو.

يذكر أن ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل أتليتيكو مدريد، يستضيف المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل.