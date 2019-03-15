وأظهر "الأبيض الإماراتي" قدرته على المنافسة ومتابعة الانتصارات، حيث شهدت المباراة سيطرة واضحة للفريق منذ بدايتها، وتمكن كل من اللاعب أيمن المقبالي وعبد العزيز الهامور من هز شباك المنتخب الجنوب أفريقي مرتين، وتألق اللاعب خالد المعمري خلال اللقاء ليسجل هدفين مميزين.

يذكر أن المباراة الأولى التي جمعت منتخب الإرادة، الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية وغيرهم مع منتخب إسبانيا، شهدت منافسة محتدمة واستطاع المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

يشار إلى أن كرة القدم ظهرت لأول مرة في دورة الألعاب العالمية عام 1986، وأضحت واحدة من أكبر الألعاب الرياضية في الأولمبياد الخاص، إذ أنها تمثل المعنى الحقيقي للتضامن والتكاتف من خلال مشاركة أصحاب الهمم مع أقرانهم الآخرين للعب معا، وتتضمن كرة القدم فئة 11 لاعب وسبعة لاعبين وكرة الصالات.

كما تعد لعبة كرة القدم واحدة من 24 رياضة أولمبية ضمن فعاليات الحدث.

ومع حضور ما يزيد على 7500 رياضي من 200 دولة حيث تشارك 195 دولة في المنافسات، وتحضر 5 دول للمراقبة، فإن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، سيكون الحدث الرياضي والإنساني الأضخم لهذا العام.