وبدأت حرب "الإشارات المشينة" في مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي فاز بها أتلتيكو بهدفين نظيفين، إذ استفز المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، جماهير يوفنتوس ولاعبيه، بحركة مخلة تجاه الجماهير التي كانت في المدرجات خلفه، بعد أن سجل فريقه أول هدف في الدقيقة 78.

وقام سيمويني بإشارة "إباحية" بيديه، وقد عاقبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على هذه الحركة بفرض غرامة مالية عليه، قدرها 20 ألف يورو.

كما غرمت لجنة الانضباط في "يويفا" فريق أتلتيكو مدريد بمبلغ قدره 38 ألف يورو، بسبب إغلاق السلالم وإلقاء أشياء على الملعب وسلوك مدربه.

وقد اعتذر سيميوني عما قام به، عقب المباراة، وقال: "لم يكن تصرفا جيدا.. أعترف بذلك لكنه صدر من القلب.. أعتذر لكل شخص شعر أنني أسأت له بهذه الحركة".

وفي مباراة الإياب، التي تلقى أقصى فيها "الدون" النادي الإسباني من دوري أبطال أوروبا بهاتريك، كرر رونالدو الحركة المشينة ذاتها بعد إحراز الهدف الثالث.

وأثار احتفال النجم البرتغالي ردود فعل متضاربة، إذ اعتبر عشاق يوفنتوس أنه انتقم من "المدرب الخصم"، فيما رأى آخرون أنه "أمر غير أخلاقي، ولا يمت للروح الرياضية بصلة".

وأوضحت تقارير إعلامية إسبانية، أن أتلتيكو مدريد سيتقدم بشكوى رسمية ضد رونالدو لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خاصة أن مدرب سيميوني، صدرت بالفعل عقوبة بحقه بعد "الحركة المشينة".

وأشارت التقارير إلى أن "يويفا" لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات رسمية ضد رونالدو، موضحة أنه في حال تلقى عقوبة، فإنها ستكون على الأرجح أكثر قسوة من التي تلقاها سيميوني، نظرا لأن رونالدو قام بها أمام جماهير للفريق الخصم.