وأعاد نافاس إحياء مسيرته في الموسمين الأخيرين بمركز الظهير الأيمن منذ عودته إلى إشبيلية قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في 2017، لينضم لتشكيلة إسبانيا لأول مرة منذ كأس العالم 2014.

وانضم خايمي ماتا مهاجم خيتافي، الذي ساعد الفريق الذي يتخذ من مدريد مقرا له للتقدم للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، للتشكيلة لأول مرة والتي ضمت أيضا لاعب وسط نابولي فابيانرويز ومدافع إشبيلية سيرجي غوميز ولاعب وسط ريال بيتيس سيرجيو كاناليس.

ومن الممكن أن يخوض إيكر مونياين مهاجم أتليتيك بيلباو أول مباراة دولية رسمية مع منتخب بلاده، وكذلك داني باريخو قائد فالنسيا الذي خاض مباراة ودية واحدة فقط مع إسبانيا.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في تصفيات بطولة أوروبا 2020 على أرضها أمام النرويج في فالنسيا يوم 23 مارس الحالي ثم ستزور مالطا بعدها بثلاثة أيام.

وفيما يلي التشكيلة الكاملة لمنتخب إسبانيا:

حراسة المرمى:

كيبا أريزابالاجا - وديفيد دي خيا - وباو لوبيز

الدفاع:

خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، خوان برنات، ماريو ايرموسو، إينيجو مارتينيز ، سيرجيو راموس، سيرجي غوميز ، سيرجي روبرتو، وخيسوس نافاس.

للوسط

سيرجيو بوسكيتس، رودري، داني سيبايوس، فابيان رويز ، دانيباريخو، وسيرجيو كاناليس.

للهجوم:

ماركو أسينسيو، رودريجو مورينو، ألفارو موراتا، إيكر مونياين، وخايمي ماتا.