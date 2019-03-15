ولم يخسر ليفربول في أي مباراة خاضها أمام بورتو في جميع المسابقات الأوروبية، وحقق 4 انتصارات وتعادلين اثنين، من أصل 6 مباريات، بينما انتهت أخر مباراتين بين الفريقين على ملعب "آنفيلد" بفوز الريدز بنتيجة 6-1.

والتقى ليفربول وبورتو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حين استطاع الريدز حسم المباراتين ذهابا وإيابا بخماسية نظيفة، ووصل لاحقا إلى المباراة النهائية قبل أن يسقط أمام ريال مدريد.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، قال كلوب: "ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه بورتو وقد لعبنا هناك بالفعل ونعرف كم كان يجب أن نكون جيدين في العام الماضي (لنفوز عليه)".

وأضاف: "النتيجة في النهاية كانت غريبة. كانت جيدة جدا بالنسبة لنا.. في مباراة العودة رأينا شخصية بورتو وجودة هذا الفريق".

وتابع: "لا يمكنني إلا أن أقول إنها أفضل قرعة بالنسبة لنا. لكننا يجب أن نعترف أنها مجرد قرعة ويجب أن نستعد جيدا، وهذا كل ما سنفكر فيه عندما نبدأ الاستعداد للمباراة".

وأشار كلوب إلى أن "بورتو لم يكن ضمن قائمة الأمنيات الخاصة بي بالنسبة للقرعة، لكن الآن هم خصمنا".

وقال: "أول شيء عليك القيام به هو التأكد من أن الجميع يحترم المنافس بالطريقة الصحيحة، وسنفعل ذلك بنسبة 100 في المئة. نعرف إمكانيات فريق بورتو ومن ثم علينا أن نستعد جيدا".

يشار إلى أن ليفربول توج آخر مرة ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2005، وكانت المفارقة أن ذلك التتويج جاء في العام التالي مباشرة لتتويج بورتو الأخير (2004)، حين كان يقوده المدرب الصاعد، وقتها، جوزيه مورينيو.