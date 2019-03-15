وسيواجه أياكس أمستردام الهولندي يوفنتوس الإيطالي ، على أن يلتقي ليفربول الإنجليزي ببورتو البرتغالي.

كما سيلعب توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي، فيما سيقابل مانشستر يونايتد نظيره برشلونة.

ومن المقرر أن تلعب جولة الذهاب من مباريات ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل.

أما مرحلة نصف النهائي فستجرى يومي 30 أبريل و1 مايو، على أن يقام النهائي يوم السبت 1 يونيو 2019.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها 4 فرق إنجليزية دور الثمانية من "تشامبينزليغ" منذ عام 2009.

وآخر فريق إنجليزي فاز بالبطولة القارية كان فريق تشلسي وذلك في العام 2012، بينما كان ليفربول قد وصل نهائي البطولة العام الماضي عندما تأهل على حساب مانشستر سيتي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن نهائي "تشامبينزليغ" سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتليتكو مدريد.

وستكون هذه المرة الخامسة التي تحظى فيها العاصمة الإسبانية بشرف استضافة النهائي.