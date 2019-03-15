وبعدما كثر الحديث خلال فترة التجارب الشتوية عن تفوق فيراري على مرسيدس، أظهر هاميلتون الذي أنهى الموسم الماضي بإحرازه جائزة أبوظبي الكبرى، رغم أن لقبه العالمي الخامس كان محسوما قبل 3 سباقات على النهاية، أن شيئا لم يتغير من حيث الأفضلية رغم بعض التعديلات التقنية المدرجة في الموسم الحالي.

وعكس التصريح الذي أدلى به المدير الجديد لفيراري، ماتيا بينوتو، وضع الفريق الإيطالي عشية السباق الافتتاحي بالقول "لا نشعر بالثقة على الإطلاق"، لكنه استطرد "لكنها ليست تجارب تأهيلية، ولسنا في أجواء سباق، لا نعرف الظروف التي يقود بها الآخرون (لاسيما كمية الوقود في السيارات). من الصعب مقارنة الأداء".

وأنهى هاميلتون الجولة الصباحية متقدما بفارق ضئيل بلغ 0,038 ثانية فقط على غريمه سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، فيما حقق زميل الأخير الوافد الجديد الى "سكوديريا" شارل لوكلير من موناكو بداية واعدة خلال مقود "الحصان الجامح" بحلوله ثالثا بفارق 0,074 فقط عن البطل البريطاني.

وكان هناك سائقان آخران قريبا جدا من ثلاثي الصدارة، هما الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول هوندا)، وزميله هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس اللذان تخلفا بفارق 0,193 و0,267 ث عن المركز الأول.

أما بالنسبة للآخرين، فتخلفوا بفارق أكثر من ثانية عن هاميلتون، وأولهم الفنلندي كيمي رايكونن، المنتقل من فيراري إلى ألفا روميو-فيراري (ساوبر سابقا).

لكن تفوق مرسيدس على المنافسين بدا واضحا في الجولة الثانية التي تصدرها هاميلتون أمام زميله بوتاس وبفارق 0,800 ثانية عن فيرشتابن الثالث، فيما جاء فيتل خامسا خلف السائق الجديد لريدل بول الفرنسي بيار غاسلي وأمام رايكونن، ولوكلير في المركز التاسع بفارق أكثر من ثانية عن ثنائية مرسيدس.

ترتيب الخمسة الأوائل في جولة التجارب الحرة الأولى:

البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:23.599 دقيقة الألماني سباستيان فيتل (فيراري) بفارق 0,038 ثانية شارل لوكلير من موناكو (فيراري) بفارق 0,074 ث الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول-هوندا) بفارق 0,193 ث الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) بفارق 0,267 ث

ترتيب الخمسة الأوائل في جولة التجارب الحرة الثانية: