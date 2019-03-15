وتعادل إنتر ميلانو مع إينتراخت فرانكفورت سلبيا خارج ملعبه في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي، لكنه فشل في إدراك التعادل بعدما اهتزت شباكه على أرضه في مباراة العودة بعد البداية بست دقائق، لتتبخر آخر فرص الفريق في الفوز بلقب هذا الموسم.

وقال سباليتي عقب الخسارة صفر-1 الخميس "لقد افتقدنا القليل من كل شيء. فقدنا التوازن وتوترت أعصاب اللاعبين، واستفاد المنافس من هذا الوضع.

ونقلت رويترز عن مدرب الإنتر "عندما بدأنا في التعافي قدمنا أداء سيئا، ولم يكن هناك المساحات المناسبة بين المراكز المختلفة".

واعترف سباليتي أيضا بأنه ربما لم يتخذ قرارا صائبا بالدفع بالمهاجم كيتا بالدي من البداية، بعد تعافيه مباشرة من الإصابة.

وسيلتقي إنتر ميلانو، رابع ترتيب الدوري الإيطالي، مع ميلان الثالث في سان سيرو، الأحد المقبل في ثاني قمة بينهما هذا الموسم، واعتاد المراقبون تسمية تلك القمة بـ"ديربي الغضب" نظرا للمنافسة المحتدمة بين الفريقين الكبيرين في مدينة ميلانو.

وفاز إنتر في المباراة الأولى 1-صفر، وهي نتيجة زادت من الضغوط الشديدة على مدرب ميلان جينارو غاتوسو.

لكن هذه المرة يبدو أن موقف سباليتي أصعب حيث قال "نحتاج للمزيد من الثقة. ولو نظرنا لهذه المباراة سندرك أننا لم نقرأها بشكل سليم".

وودع إنتر ميلانو دوري الأبطال من دور المجموعات في ديسمبر الماضي، وكأس إيطاليا في يناير الماضي.

وسيركز الفريق جهوده على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإيطالي، ومن ثم التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.