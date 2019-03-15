ويتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الترتيب برصيد 74 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

وتبدو المباراة سهلة نظريا لليفربول، الذي عاد بفوز لافت من ملعب "أليانز أرينا" ضد بايرن ميونيخ الألماني 3-1 ليبلغ ربع نهائي المسابقة القارية، لا سيما أن فولهام يلعب من أجل الشرف ليس إلا، بعد ان أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وربما يريح يورغن كلوب، مدرب ليفربول بعض نجوم الصف الأول، ويمنح الفرصة لبعض الاحتياطيين أمثال السويسري الدولي شيردان شاكيري، والبلجيكي ديفوك أوريغي والجناح أدم لالانا، العائد من إصابة أبعدته أشهر عدة عن الملاعب.

وتبرز في الجولة ذاتها مباراة إيفرتون وتشلسي، إذ أن الخسارة ممنوعة على الفريقين لأسباب مختلفة، فإيفرتون يعاني في الفترة الأخيرة، وفرط بفوز كان في متناوله عندما تقدم على مضيفه نيوكاسل 2-صفر، قبل أن يخسر 2-3 ويصبح مصير مدربه البرتغالي ماركو سيلفا في خطر.

أما تشلسي الذي حقق فوزا لافتا على دينامو كييف الأوكراني بخماسية نظيفة في عقر دار الأخير ليبلغ ربع نهائي يوروبا ليغ، فلا يستطيع التفريط بأي نقطة وسط الصراع المرير لاحتلال المركز الرابع.

ولن يخوض توتنهام ومانشستر يونايتد هذه المرحلة لانشغالهما بمسابقة الكأس الأول على أرضه ضد كريستال بالاس والثاني خارج قواعده ضد ولفرهامبتون.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي وست هام مع هادرسفيلد، بيرنلي مع ليستر سيتي، بورنموث مع نيوكاسل.