ومن بين الفرق الثمانية التي بلغت ذلك الدور في دوري أبطال أوروبا، هناك 4 فرق إنجليزية وفريق من كل من إسبانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال.

والفرق الثمانية هي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبر وبرشلونة ويوفنتوس وأياكس أمستردام وبورتو.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها 4 فرق إنجليزية دور الثمانية من "تشامبيزنزليغ" منذ عام 2009، وفقا لما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

ومن المنتظر أن تقرر القرعة التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الجمعة المواجهات الثمانية، في الذهاب والإياب، بالإضافة إلى أي الفرق سيلعب أولا على ملعبه، وأيها سيلعب خارج ملعبه.

يشار إلى أن آخر فريق إنجليزي فاز بالبطولة القارية كان فريق تشلسي وذلك في العام 2012، بينما كان ليفربول قد وصل نهائي البطولة العام الماضي عندما تأهل على حساب مانشستر سيتي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

ونظرا لأن فريقين من مدينة مانشستر تأهلا إلى هذا الدور، فإن قوانين اليويفا تمنع أن يستضيفا مباراتين في اليوم ذاته أو في ليلتين متتاليتين، وبالتالي فإن الفريق الأدنى مركزا في الدوري المحلي، أي البريميرليغ هنا، في الموسم الماضي، وهو مانشستر يونايتد، سيضطر إلى عكس نتيجة قرعته إذا كانت نتيجة القرعة لهما على ملعبهما في اليوم ذاته، وبالتالي فإنه يفترض في هذه الحالة أن تتغير نتيجة القرعة بالنسبة لمانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن تكون جولة الذهاب من مباريات ربع نهائي تشامبينزليغ يومي 9 و10 أبريل.

أما مرحلة نصف النهائي فإنها ستبدأ يومي 30 أبريل و1 مايو، في حين سيكون النهائي يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

إحصائيات ما قبل القرعة

- تشارك 4 فرق إنجليزية في الدور ربع النهائي.

- أول مرة يتأهل فيها فريق إسباني واحد لهذا الدور منذ موسم 2009/ 2010.

- وهي أول مرة لا يتأهل فيها أي فريق ألماني لهذا الدور منذ موسم 2005 / 2006.

- يعتبر فريق أياكس أول فريق هولندي يتأهل لهذا الدور منذ بلوغ فريق أيندهوفن في موسم 2006 / 2007.

- يعتبر فريق أياكس أصغر الفرق سنا هذا الموسم، إذ يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 24 عاما و202 يوم.

- يضم فريق بورتو البرتغالي أكثر عدد من اللاعبين الذين سجلوا أهدافا في بطولة هذا الموسم، حيث سجل 10 من لاعبيه أهدافا خلال مشوارهم في البطولة.

- مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا تأهل لهذا الدور 9 مرات في أصل 10 مرات مع 3 فرق، وغاب عنه في موسم 2016 / 2017.

- برشلونة الإسباني تأهل لهذا الدور للمرة 12 على التوالي، حيث كان قد فشل في بلوغه في موسم 2006 / 2007.

- هذه هي المرة الثالثة في تاريخه التي يتأهل فيها فريق توتنهام هوتسبر للدور ربع النهائي، وكانت آخر مرة في موسم 2010 / 2011.