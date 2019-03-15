وتأهل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية إلى دور الثمانية في "التشامبينزليغ".

ووفق ما ذكر موقع "فوكس سبورتس"، فإن أحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي للعبة نشر "بالخطأ"، الخميس، على حسابه في تويتر صورة تكشف نتائج القرعة، التي من المفترض أن تجرى عشية اليوم الجمعة. وجرى حذف الصورة فيما بعد.

وتظهر الصورة مواجهات قوية، حيث يتقابل ليفربول مع أياكس أمستردام، ويوفنتوس ضد بورتو، ومانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، وأخيرا برشلونة أمام مانشستر سيتي.

واستغرب المتابعون نشر "نتائج القرعة"، التي لم تجر بعد، وقال بعضهم إن ما سيحدث الجمعة مجرد تحصيل حاصل وإن النتائج "معروفة مسبقا"، مشيرين إلى أن الأمر يبعث على الشك في مصداقية المؤسسة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن "ما يمكن تأكيده هو أن الاتحاد الأوروبي للكرة أجرى مساء الخميس مراسم قرعة دور الثمانية، "لكنها كانت تجريبية فقط".

وأضاف أن "هذه المراسم تجرى عادة قبل القرعة الرسمية التي تبث بشكل مباشر، وذلك للتأكد من عمل كل التفاصيل بصورة طبيعية، وضمان عدم حدوث أي مشكلة أثناء إجراء القرعة التي يتابعها الملايين على الهواء مباشرة.