وأحرز البرتغالي رونالدو ثلاثية (هاتريك) في شباك أتلتيكو مدريد، ليقود فريقه يوفنتوس بعد مهمة صعبة إلى التأهل إلى دور ربع نهائي "التشامبينزليغ".

كما قاد ميسي "البلوغرانا " إلى التأهل للدور نفسه بعد فوز برشلونة على مضيفه ليون بخمسة أهداف مقابل هدف، وسجل الأرجنتيني هدفين ليتصدر قائمة هدافي البطولة الأوروبية الحالية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن كابيلو قوله "رونالدو لاعب استثنائي، لكن ميسي عبقري"، مضيفا "هناك 3 لاعبين عباقرة فقط في تاريخ كرة القدم.

وحدد المدير الفني السابق لميلان وريال مدريد وروما ومنتخب إنجلترا ومنتخب روسيا "العباقرة الثلاثة" في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى مؤكدا أنهم بيليه ومارادونا وميسي".

وتابع "يمكن لرونالدو أن يساعد فريقه في كل شيء، لكن ميسي عبقري ويذهب إلى ما هو أبعد"، مشيرا إلى أن "الدون" نجح في أن يصبح بطلا "لكنه ليس عبقريا".

وأوضح المدرب الإيطالي أنه واجه ميسي لأول مرة حين كان عمر "البرغوث" لا يتجاوز آنذاك 16 عاما، قائلا "انبهرت بطريقة أدائه".