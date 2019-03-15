وودع إنترناسيونالي البطولة بخسارة 1-صفر أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الذي تأهل إلى دور الثمانية بجانب نابولي وبنفيكا وسلافيا براج وبلنسية وفياريال الإسبانيين.

وسقط أرسنال 3-1 أمام رين في الذهاب في فرنسا لكنه احتاج إلى 15 دقيقة فقط لقلب المواجهة لصالحه.

وحول الغابوني أوباميانغ تمريرة آرون رامسي العرضية داخل المرمى من مدى قريب في الدقيقة الخامسة وبعد ذلك بعشر دقائق صنع الهدف الثاني إلى أينزلي مايتلاند-نيلز الذي هز الشباك بضربة رأس.

ورغم أن رين سدد في القائم في بداية الشوط الثاني كان الفريق بلا خطورة وعزز أوباميانغ فوز أرسنال بهدف آخر من مدى قريب في الدقيقة 72.

وأصبح أرسنال الفريق الثاني في تاريخ الدوري الأوروبي الذي يتجاوز هزيمة 3-1 في الذهاب.

وسجل الفرنسي جيرو، متصدر قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، هدفيه السابع والثامن هذا الموسم قبل أن يجعل ماركوس ألونسو النتيجة 3-صفر في نهاية الشوط الأول.

وأضاف جيرو هدفه الثالث في الدقيقة 59 بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها ويليان وأكمل كالوم هودسون-أودوي الخماسية ليتفوق النادي الإنجليزي بنتيجة إجمالية 8-صفر.

وكانت ثلاثية جيرو مثالية لأنه سجل بالقدمين اليمنى واليسرى وبالرأس وهي أول ثلاثية له بقميص تشيلسي الذي حقق تاسع انتصار في عشر مباريات بالبطولة هذا الموسم والأكبر للفريق في تاريخ كأس الاتحاد أو الدوري الأوروبي.

وفي المواجهة الوحيدة بين فريقين حصدا لقب كأس الاتحاد، التي تحولت إلى الدوري الأوروبي، صعق أينتراخت مستضيفه إنترناسيونالي الفائز باللقب ثلاث مرات بفوز 1-صفر ليتأهل إلى دور الثمانية.

ووضع لوكا يوفيتش البالغ عمره 21 عاما والمعار من بنفيكا الكرة من فوق سمير هاندانوفيتش حارس إنترناسيونالي في الدقيقة السادسة وحافظ الفريق الزائر على تقدمه بعد التعادل السلبي في الذهاب في ألمانيا.