لكن القرار النهائي لن يتخذ سوى في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في شهر يونيو، حسبما أشار مصدر مقرب من الملف، وفقا لـ"فرانس برس".

وتمت دعوة أعضاء مجلس الفيفا لاتخاذ قرار بشأن دراسة الجدوى التي أجراها الاتحاد الدولي، تؤيد الانتقال إلى 48 منتخبا بدءا من مونديال قطر، بدلا من اعتماد هذا النظام في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيصوت 30 عضوا في المجلس على "استنتاجات دراسة الجدوى التي تنص على إمكانية إقامة مونديال قطر 2022، مع رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا في حال استضافة دولة مجاورة لعدد من المباريات"، كما جاء في وثيقة حصلت عليها "فرانس برس".

من ثم يتعين عليهم الموافقة على تكليف الاتحاد الدولي وقطر بشكل مشترك عناية "تقديم اقتراح إلى المجلس وكونغرس الفيفا، لرفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا مع دولة واحدة مضيفة أو عدة دول"، حسبما أضافت الوثيقة.

غير أن القرار النهائي الذي يصادق على التصويت المبدئي في ميامي، سيتخذ في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في 6 يونيو.

ووفقا لدراسة جدوى من قبل الاتحاد الدولي، فإن توسيع عدد المشاركين سيؤمن "بين 300 و400 مليون دولار كعائدات إضافية، بينها 120 مليون دولار حقوق نقل تلفزيوني، و150 مليون دولار حقوق تسويق، و90 مليون دولار من بيع التذاكر".

و"ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80، مما يعني أن الإمارة الخليجية الصغيرة لن تكون قادرة لوحدها على الاستضافة، لذا يجب ان تقام مباريات خارج قطر في دولة مجاورة".